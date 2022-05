Economie : le Premier Ministre Patrick Achi à Genève pour prendre part au Forum économique mondial de Davos

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a quitté Abidjan, dans la soirée du vendredi 20 mai 2022, pour Davos, à Genève (en Suisse) où il prendra part, du 22 au 26 mai, à la réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM) appelé Forum de Davos.

A son agenda, plusieurs activités, notamment des panels, des rencontres privées et un diner des Chefs d’État et de gouvernement.

Fondé en 1971, le Forum économique mondial de Davos réunit, chaque année, des Chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des dirigeants d’entreprises et d’institutions internationales, en vue de discuter des problèmes les plus urgents de la planète.

Cette réunion annuelle était prévue pour se tenir du 17 au 21 janvier 2022 à Davos, en Suisse, mais avait été reportée en raison de la propagation du variant Omicron de la Covid-19.

Le FEM de Davos est une fondation à but non lucratif et une organisation de lobbying dont le siège est à Genève.

En marge de ce Forum, le Chef du gouvernement ivoirien participera, le 25 mai à Paris (France), à la cérémonie de clôture de l’édition 2022 de la semaine africaine de l’UNESCO placée sous le haut patronage du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara.

Comments

comments