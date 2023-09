Touba : Des kits et tenues scolaires offerts à des écoliers en milieu rural

El Hadj Fofana Aboubacar Sidiki, représentant pays de l’Ong italienne « A poco A Poco », a, pour la 8e année consécutive, rendu visite le 21 septembre 2023, aux écoliers du village de Mahanan, situé à 5 kilomètres de Touba, chef-lieu de la région du Bafing. Comme chaque début d’année scolaire, il y est arrivé les bras chargés.

En effet, les 192 pensionnaires de l’école primaire dudit village ont reçu à l’occasion des kits scolaires (Cp1 au Cm2). Les tout-petits, au nombre de 38 qui font leurs premiers pas à l’école, sont repartis, en plus des fournitures, avec des tenues scolaires.

« Notre action vise à soulager les parents d’élèves dans un contexte de morosité économique aggravée par une situation sociale suffoquante. Le tout alourdi par un conflit armé international à l’issue incertaine », a expliqué le donateur.

Avant d’exhorter à la scolarisation de tous les enfants en âge d’aller à l’école, surtout les filles. « Je vous invite à mettre tous les enfants à l’école. La place de la petite fille au même titre que le garçonnet, est à l’école », a-t-il lancé en direction des parents.

Et de galvaniser les écoliers : « Chers enfants, je vous encourage à produire de très bons résultats. Je souhaite par ailleurs plein succès aux candidats pour l’examen du Cepe 2024 ».

Gongoulin Valery et Bakayoko Vassiriki, respectivement directeur de l’Epp Mahanan et président du Coges, dans le même élan, ont exprimé la gratitude de la communauté à leur bienfaiteur pour sa constante sollicitude à l’égard de leurs enfants. Ils ont formulé beaucoup de bénédictions en faveur de l’Ong donatrice et ses promoteurs.

La caravane « A poco A Poco 2023 », dans les tous prochains jours, établira ses quartiers dans le village de Mahou-Sokourala où 224 kits et 52 tenues scolaires seront distribués.

Pour cette année, ce sont au total 416 kits et 90 tenues scolaires pour un coût total de 2 millions de FCfa qui seront offerts par l’Ong.