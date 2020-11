Elections au Niger : ISSOUFFOU félicité pour avoir refuse de briquer un 3è mandat

Pour Le Drian, les prochaines élections au Niger seront «une référence pour l’Afrique»

La coopération bilatérale, la sécurité et les futures élections présidentielles au Niger ont constitué l’essentiel des entretiens entre le ministre français et les autorités nigériennes.

Au terme de son séjour de 24h au Niger, Jean-Yves Le Drian a rendu un vibrant hommage à Mahamadou Issoufou qui, arrivant en fin mandat, a respecté son engagement de ne pas se représenter pour un troisième mandat. La future élection présidentielle sera une référence pour l’Afrique, a déclaré le ministre des Affaires étrangère français dans un point de presse avec son homologue Kalla Hankouraou. « Je suis venu pour rencontrer le président Issoufou avant la fin de son mandat, ici, parce que nous avons depuis 2012 de nombreux échanges de qualité et je tenais à lui rendre hommage. »

Jean-Yves Le Drian, qui s’est longuement entretenu avec le président Issoufou, donne son appréciation sur les futures élections de 2020 : « Elles vont avoir lieu, au moment où elles doivent avoir lieu, dans le respect de la Constitution. La qualité de l’élection au Niger sera une référence pour toute l’Afrique », nonobstant « la vigilance de la Cour constitutionnelle ».

Le chef de la diplomatie française a également rencontré les acteurs humanitaires après le drame de Kouré et les éléments de la force Barkhane à Niamey.

La coopération militaire entre les forces nigériennes et Barkhane a atteint un niveau sans précédent, a pour sa part dit le ministre Kalla Hankouraou, avec une mention spéciale pour l’opération « Bourrasque » : « Les troupes de Barkhane, les forces armées nationales, les forces Tacouba, ont mené un combat case par case, buisson par buisson, pour débusquer.

