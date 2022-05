Éléphant zouglou d’or: Le groupe les patrons rafle 4 prix et garde la palme

Le groupe zouglou les Patrons a été sacré meilleur artiste Zouglou de l’année 2022, au cours de la soirée éléphant zouglou.

Le samedi 7 Mai dernier 2022, l’Heden Golf a abrité la deuxième édition d’Éléphant Zouglou d’Or, cérémonie de récompenses et de distinctions des acteurs de l’univers Zouglou. Le groupe “Les patrons” a remporté le gros lot après Yodé et Siro l’an dernier.

Quatre autres prix en plus

En plus du gros lot, Éric et Clemso ont aussi remporté les Prix de meilleure vente, meilleur album (Trésor), meilleur artiste zouglou génération intermédiaire et meilleur titre de l’année avec “Ennemi”. La superbe voiture grand lot de cette édition leur revient.

Nous dédions ce prix aux artistes de notre génération

“Nous remercions toute notre équipe et nous dédions notre prix à tous les artistes de notre génération, Molière, Bagnon”, a indiqué Clem’so au micro. L’album trésor de 16 titres les patrons a été rendu public le 7 octobre 2021.

“Pourquoi Trésor c’est le fruit de tout un boulot abattu en 20 ans de carrière. Quand tu prends le premier album jusqu’ au cinquième album, c’est tout ça qui englobe le trésor. Parce qu’on a beaucoup travaillé pour aller chercher loin le trésor et pour donner à nos fans”, avait expliqué Clem’so au cours d’une interview sur Linfodrome.

Le palmarès complet

Révélation féminine : Roseline Layo, Meilleur orchestre motivatrice : Zouglou Makers, Meilleur orchestre senior : Booster inter, Meilleur orchestre Révélation : VOB, Meilleure vente : Les Patrons, Meilleur album : les Patrons, Meilleur artiste Zouglou révélation : Esaie l’Original, Meilleur artiste Zouglou génération montante : Samy Succès, Meilleur artiste Zouglou génération intermédiaire : Les Patrons,

Porta potty : Emma Lohoues “gifle” ses détracteurs avec une conférence sur entrepreneuriat féminin

Meilleur artiste Zouglou génération senior : Yabongo Lova, Meilleur artiste Zouglou génération motivatrice : Yode et Siro, Meilleur titre de l’année : “Ennemi” des Patrons, Meilleur Manager senior : Abiola Stéphane, Meilleur Manager génération montante : Chewe, Meilleur arrangeur : KAM’C, Meilleur réalisateur de clip : Laudy Black, Meilleur percussionniste : Eddy, Meilleur espace Zouglou : Campus du Zouglou.

