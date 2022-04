[EN DIRECT] Élection présidentielle française: 26,41% de taux de participation à midi

Les Français sont appelés aux urnes pour le second tour de l’élection présidentielle, ce 24 avril 2022. Face à face : la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen et le président sortant et candidat de La République en marche Emmanuel Macron. À 12h, la participation s’élevait à 26,41%. Suivez la journée de vote et les premières estimations en direct.

► La participation au second tour de l’élection présidentielle en France s’élève à 12h à 26,41%, soit près de deux points de moins qu’en 2017 (28,23%) à l’occasion du même duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Comments

comments