En Egypte, au moins 41 morts après qu’un incendie s’est déclaré dans une église du Caire.

Egyptian firefighters are pictured outside the Abu Sifin church located in the densely populated Imbaba neighbourhood west of the Nile river, part of Giza governorate, on August 14, 2022, after more than 40 people were killed when a fire ripped through a Coptic Christian church during Sunday mass. – Witnesses described how people rushed into the burning house of worship to rescue those trapped but were soon overwhelmed by the heat and the deadly smoke. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

L’incendie, déclenché par un court-circuit au milieu d’une messe dans l’église Abou Sifine, du quartier populaire d’Imbaba, endeuille la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient.

Au moins quarante et une personnes sont mortes et quatorze autres ont été blessées en raison d’un incendie qui s’est déclaré, dimanche 14 août, dans une église du Caire, selon les autorités ecclésiastiques coptes, qui ont annoncé plus tard que le feu avait été maîtrisé.

Cet incendie en pleine messe a provoqué une bousculade, selon les autorités, à l’église Abou Sifine du quartier populaire d’Imbaba, nommée d’après le saint Mercure de Césarée, révéré par les coptes. Ces derniers forment la plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient, avec quelque 10 millions de personnes (soit environ 10 % de la population égyptienne).

« J’ai mobilisé l’ensemble des services de l’Etat pour que toutes les mesures soient prises », a aussitôt réagi le président, Abdel Fattah Al-Sissi, sur sa page Facebook, tandis qu’une source policière citée par l’agence Associated Press évoquait la piste d’un court-circuit électrique.

« Le climatiseur d’une salle de classe au deuxième étage du bâtiment où se trouve l’église est tombé en panne et a dégagé une grande quantité de fumée, qui a été la cause principale des blessures et des décès », a expliqué de son côté le ministère de l’intérieur, tandis que le père Farid Fahmy, religieux officiant à l’église voisine de Mar Yemina, affirmait que « le feu [était] parti en raison d’un générateur qui s’[était] mis en route après une coupure d’électricité et [avait] subi une surcharge ».

Le parquet a indiqué avoir ouvert une enquête et envoyé une équipe sur place afin d’établir les raisons du départ de feu, tandis que le ministère de la santé a déclaré avoir dépêché plusieurs dizaines d’ambulances. Le président Al-Sissi a annoncé plus tard « avoir déjà donné des directives au génie militaire pour la reconstruction de l’église incendiée », selon un communiqué de la présidence. Les autorités locales ont, elles, annoncé une aide d’environ 2 500 euros pour chacune des familles des personnes décédées et de 500 euros pour les blessés.M. Al-Sissi a également déclaré avoir « présenté ses condoléances par téléphone » au pape copte Théodore II (ou Tawadros II), à la tête de la communauté chrétienne d’Egypte depuis 2012. Tout comme le grand imam de la plus haute institution de l’islam sunnite, Al-Azhar, basée au Caire, par la voie d’un communiqué dans lequel il précise que « les hôpitaux d’Al-Azhar sont prêts à recevoir les blessés ».

Le sujet est sensible et le militant copte des droits humains Patrick Zaki a récemment passé vingt-deux mois en détention pour « diffusion de fausses informations » à cause d’un article dénonçant des violations des droits des chrétiens en Egypte.

Les Coptes ont subi les représailles islamites, notamment après le renversement par M. Al-Sissi en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi, avec des églises, des écoles et des maisons incendiées.

M. Al-Sissi, premier président égyptien à assister chaque année à la messe de Noël copte, a récemment nommé – pour la première fois de l’histoire – un juge copte à la tête de la Cour constitutionnelle.

Comments

comments