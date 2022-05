Entraîneur des Éléphants: Voici le profil recherché par la Fif

Le nouveau comité exécutif de la Fif a lancé depuis mercredi un appel à candidatures pour le poste de sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire. Un entraîneur de l’équipe nationale A qui sera épaulé par un adjoint exclusivement ivoirien.

Le nouveau Comex a précisé que ce technicien peut être un expatrié ou un Ivoirien s’il répond aux critères. Selon le communiqué de la Fif, les candidats au poste doivent être titulaires de diplômes fédéraux ou étrangers obtenus à l’issue d’une formation.

C’est-à-dire être titulaire de la licence A Caf, A Uefa, la licence professionnelle ou tout autre diplôme équivalent. Concernant sa mission, le nouveau sélectionneur des Eléphants doit être capable de mettre en place une équipe nationale A, sur la base des nouveaux fondements.

Les Eléphants étant qualifiés d’office pour la prochaine Can, le nouvel entraîneur devra emmener au moins l’équipe en demi-finale dans la compétition. Contribuer à la mise en place d’une politique de formation des jeunes joueurs devant intégrer le centre technique national de football, mais aussi la formation des cadres techniques, selon le programme de la direction technique nationale.

Le nouvel entraîneur devra, en outre, collaborer avec les entraîneurs/sélectionneurs des autres sélections inférieures (U15, U17, U20 et U23). Enfin, il doit émettre son point de vue sur la planification et l’organisation des compétitions nationales et internationales ainsi que des matches amicaux. Il faut préciser que pour le poste d’adjoint, un appel à candidatures a été également lancé.

Outre les diplômes cités plus haut, cet adjoint ivoirien qui aura pour mission d’assister le sélectionneur national doit avoir une bonne connaissance du football africain, résider en permanence en Côte d’Ivoire, avoir une grande capacité d’adaptation et une aptitude au travail d’équipe. Une bonne maîtrise de la langue française est exigée pour les deux postes.

Comments

comments