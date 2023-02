Ethiopie : le gouvernement annonce l’envoi de fonds au Tigré

Le gouvernement éthiopien a annoncé samedi qu’il avait commencé à envoyer l’équivalent d’environ 90 millions de dollars vers la capitale du Tigré afin d’y faire redémarrer les services bancaires dans cette région ravagée par la guerre.

“Conformément à la décision prise par le Premier ministre Abiy, la Banque nationale a commencé à envoyer cinq milliards de birr à Mekele pour les distribuer à partir de lundi”, a tweeté Redwan Hussein, conseiller à la sécurité nationale d’Abiy Ahmed.

Il a ajouté qu’à partir de samedi, la compagnie aérienne nationale Ethiopian Airlines augmentait le nombre de ses vols vers la région, passant de trois à cinq par jour.

Vendredi, le Premier ministre avait rencontré pour la première fois des chefs tigréens depuis un accord de paix signé en novembre, après un conflit sanglant ayant opposé le gouvernement fédéral aux rebelles de cette région du nord de l’Ethiopie.

L’accord de paix du 2 novembre à Pretoria, en Afrique du Sud, prévoit notamment un désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l’autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès et communications vers cette région coupée du monde depuis mi-2021.

Depuis l’accord signé dans la capitale sud-africaine, les combats se sont arrêtés et les livraisons d’aide au Tigré ont repris, sachant que cette région fait de longue date face à de graves pénuries de nourriture, de carburant, d’argent et de médicaments.

La guerre, qui avait éclaté en novembre 2020, a déplacé plus de deux millions de personnes et placé des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine, selon l’ONU. Les Etats-Unis évaluent le nombre de morts à 500.000.

