Ethiopie: les rebelles menacent de prendre la capitale, le Parlement approuve une mesure de contre-offensive

L’Assemblée Nationale de l’Ethiopie a approuvé la déclaration d’état d’urgence dans le pays face à l’avancée des forces rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) dans la région Amhara. Cette mesure entre en vigueur pour une durée de 6 mois.

Mardi, le gouvernement éthiopien a décrété l’état d’urgence pour contrer l’avancée des rebelles. « L’état d’urgence vise à protéger les civils contre les atrocités perpétrées par le groupe terroriste TPLF dans plusieurs régions du pays », rapporte Fana. Décrété par le gouvernement et approuvé par le Parlement, l’état d’urgence impose aux citoyens de se munir de leur carte d’identité partout où ils se déplacent. Toute personne soupçonnée d’avoir des liens avec le groupe terroriste sera interpellée sans mandat d’arrêt.

La mesure permet aux forces de sécurité d’effectuer des descentes inopinées et au gouvernement de confisquer les armes non enregistrées. Le 4 novembre 2020, des affrontements ont éclaté dans la région du Tigré entre l’armée éthiopienne et le Front de libération du peuple du Tigré, après l’entrée des forces gouvernementales dans la province, en guise de représailles à une attaque contre une base militaire, avant qu’Addis-Abeba n’annonce le 28 du même mois que l’opération de «maintien de l’ordre» a pris fin par le contrôle de toute la région.

Ces dernières semaines, les rebelles ont fait une percée et menacent de prendre d’assaut la capitale. Ils sont désormais à moins de 500Km de la ville phare du pays. Le Premier ministre appelle pour sa part, à un sursaut patriotique face aux ennemis de la nation. L’ONU dénonce des violations fragrantes des droits de l’Homme et Washington entend jouer aux missions de bons offices.

