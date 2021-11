Extrême-Nord: 4 villageois tués par Boko Haram près de la frontière nigériane

L’attaque a eu lieu mercredi soir dans la commune de Mokolo, près du Nigeria. Selon le maire de Mokolo, quatre villageois ont été tués par des combattants de la secte islamiste.

«Mercredi vers 20h (heure locale) des terroristes de Boko Haram sont arrivés dans le canton Tourou et ont tué trois hommes et une dame par balles et blessé quatre autres avant de repartir vers le Nigéria», a confié Vohot Deguime à l’Agence Anadolu. Il s’agit là de la dernière d’une série d’attaque visant les forces de défense et de sécurité ainsi que les populations civiles.

A l’en croire, l’attaque a visé le Mont Roum Toufou1, un village riverain des Monts Mandaras qui longent le Nigéria où les combattants terroristes «sont certainement cachés». Frontière naturelle entre le Cameroun et le Nigeria, les Monts Mandaras servent également de refuge au groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap, issu d’une scission de Boko Haram).

Depuis plusieurs années, la région de l’Extrême-Nord est exposée aux raids meurtriers des terroristes nigérians de Boko Haram et de sa branche dissidente. Née au Nigeria en 2009, l’insurrection de Boko Haram a fait plus de 27 000 morts et 1,8 million de déplacés dans ce pays selon l’ONU. Le groupe a étendu ses mouvements vers d’autres pays de la sous-région.

Melv Le Sage

