Faso : les rues prises d’assaut par des manifestant favorables aux putschistes

Ce jour toute la journée, les partisans de la nouvelle junte au pouvoir au Burkina Faso se sont rassemblés à Ouagadougou sur la place de la Nation, à l’appel notamment du mouvement « Sauvons le Burkina » pour célébrer le coup d’État, rapporte une source locale.

La place de la Nation était ce mardi le point de ralliement de tous ceux qui reprochaient quelque chose à l’ancien pouvoir incarné par l’ex-président, Roch Marc Christian Kaboré. Plusieurs responsables d’associations sont montés sur le podium pour haranguer la foule présente.

En milieu d’après-midi, le mouvement « Sauvons le Burkina », organisateur du rassemblement et soutien des pustchistes, était en conférence de presse. Sa coordinatrice Anaïs Drabo se refuse de parler de coup d’État.

« On a tout braqué, on nous a suivis. Vous voulez qu’on fasse comment ? On va lutter pour nos enfants, affirme-t-elle. Ce qu’on ne nous dit pas, c’est quand les terroristes viennent, on décapite et on démembre les gens. Ça, la population ne le sait pas. Oui, je vous le dis, je suis dans la joie parce que je ne pense pas que ce qui s’est passé est un coup d’État. Je parle d’une libération. »

Le mouvement a réaffirmé qu’il n’hésitera pas à retourner dans les rues, explique son porte-parole, Valentin Yamkoudougou : « S’il y a des manquements, nous allons attirer leur attention. Si ces manquements perdurent, nous serons encore dans les rues. »

L’ambiance de fête a duré toute la journée. En début de soirée, la population est rentrée dans le calme, pas un seul militaire dans la rue tandis que la junte annonçait la réouverture des frontières aériennes. Les véhicules humanitaires, les véhicules et camions transportant des denrées de première nécessité, ceux transportant les produits et équipements destinés aux forces armées ne sont pas concernés par la fermeture des frontières terrestres, a précisé le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui régente depuis lundi 24 janvier le pouvoir au Burkina Faso.

