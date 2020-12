Faso/ Roch M.C. Kabore à son investiture : “Je reçois cette charge avec humilité, comme serviteur de mon peuple”

Le Président Roch M.C. Kabore a été investi ce lundi 28 décembre 2020 comme président du Faso pour un second mandat de cinq ans.

“Je reçois cette charge avec humilité, comme serviteur de mon peuple. Je mesure la responsabilité qui est la mienne pour le quinquennat qui s’amorce. Je rends hommage au peuple burkinabè pour sa résilience et le choix assumé de construire une République démocratique et de progrès, dans la cohésion entre toutes les filles et les fils de la Nation. J’exprime ma profonde gratitude à mes homologues chefs d’Etat, ainsi qu’à toutes les personnalités qui nous ont fait l’amitié d’assister à cette cérémonie d’investiture. Je me suis engagé sur l’honneur devant le peuple, à respecter la Constitution et les lois, et à garantir la justice pour tous les Burkinabè, et je tiendrai ce serment pour un Burkina Faso de liberté, d’intégrité et de dignité”, a-t-il confié.

Son Excellence Monsieur Roch M.C. Kabore, a prêté serment ce jour, devant le Conseil constitutionnel du Burkina Faso en ces termes : “Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso”.

Sapel MONE

