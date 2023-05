Festival MOCA : pour une vraie puissance des industries culturelles et créatives africaines

Alain Bidjeck qui est le Fondateur de l’événement espère que «Cette expérience du MOCA qui est finalement une plateforme de rencontres, d’échanges et de networking, et de promotion aussi de cette culture africaine puisse mieux accompagner ce secteur, qu’on puisse investir dedans et offrir de nouvelles opportunités».

Le champ culturel et créatif constitue un levier économique considérable. Si les industries culturelles et créatives sont les secteurs économiques à la croissance la plus rapide au monde, l’Afrique ne bénéficie que d’une très faible part du marché mondial.

Mais avec une jeunesse talentueuse, le continent a le potentiel de tirer partie de ces secteurs pour booster son économie. comem le précise Jean-Pierre Elong Mbassi , secrétaire général CGLU Afrique : «Il y a un port potentiel. On sait l’Afrique ne pèse qu’environ 1% des 1,1 trillions de dollars du marché mondial des Industries Créatives et Culturelles. Il est temps que l’Afrique se remette pour prendre toute sa place dans ce marché».

Et pour approfondir la réflexion sur l’impact de la culture sur les écosystèmes…Des rencontres, des

panels et des master class sont au menu de cette nouvelle édition. Le défi à relever est de transformer le potentiel du secteur des industries culturelles et créatives africaines en sources de valeur pérennes pour les territoires, les créateurs et surtout la jeunesse