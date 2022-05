Financement du PND 2021-2025 : Kaba Nialé mobilise pour la participation des bailleurs au Groupe consultatif

La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a rencontré des bailleurs et partenaires techniques et financiers, en vue de les mobiliser pour une participation massive au Groupe consultatif qui se réunira en juin prochain dans le cadre du financement du Plan national de développement (PND) 2021-2025.

En marge du Forum des marchés émergents qui se tient en France, la ministre Kaba Nialé a eu un entretien, jeudi 19 mai 2022 au siège de l’Agence française de développement (AFD), avec le directeur adjoint Afrique, François-Xavier Bellocq, le responsable pays Côte d’Ivoire, Stéphanie Peraud, et la directrice pilotage du réseau, Myriam Brigui.

Cette rencontre lui a permis de saluer l’excellente coopération entre la Côte d’Ivoire et la France, avec une moyenne annuelle de financement de 400 millions d’euros durant les dix dernières années. Kaba Nialé a réaffirmé que la France est le premier partenaire bilatéral de la Côte d’Ivoire.

Pour sa part, François-Xavier Bellocq a réitéré l’engagement de l’AFD à poursuivre son appui à la dynamique de croissance et de transformation de l’économie ivoirienne. “L’AFD continuera à jouer son rôle de partenaire stratégique, de mobilisation et d’accompagnement de la stratégie de développement”, a-t-il déclaré, rassurant de la mobilisation de l’ensemble de son réseau pour participer au Groupe consultatif.

La ministre du Plan et du Développement a également eu une entrevue avec le président du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), Etienne Giros. Celui-ci a assuré la ministre de la confiance et de la forte appétence de son réseau dans les énormes opportunités d’investissements offertes par la dynamique de croissance et l’ambition de transformation structurelle de l’économie ivoirienne, tout en s’engageant à mobiliser son réseau pour participer au Groupe consultatif.

La membre du gouvernement ivoirien a mis fin à sa série de rencontres au siège du Mouvement des entreprises de France internationales (MEDEF). A cette occasion, le directeur général, Philippe Gautier, et plus d’une vingtaine de membres ont salué les réformes et la vision des autorités ivoiriennes contenues dans le PND 2021-2025. Outre ce satisfecit, les échanges ont porté sur les projets spécifiques et les attentes du patronat français dans la perspective du Groupe consultatif, en particulier les B to B et les B to G.

La Côte d’Ivoire prévoit d’organiser un Groupe consultatif (GC), les 14 et 15 juin 2022 à Abidjan, pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement du Plan national de développement (PND) 2021-2025.

Le PND 2021-2025 projette un taux de croissance de 7,65 % avec un niveau d’investissement de 59 000 milliards de francs CFA dont 74% financés par le secteur privé et 26% par le secteur public.

Le besoin de financement public de ce troisième plan est de 9 335,6 milliards de francs CFA dont 3 922,2 milliards de francs CFA de financement acquis et 5 413,4 milliards de francs CFA à rechercher.

