Football: La RDC bat le Bénin (2-0) et se place à 180 minutes de la qualification au mondial

Les léopards de la RDC ont battu les écureuils du Bénin par deux buts à zéro ce dimanche au stade des martyrs de Kinshasa, toujours privé de public. Mbokani a marqué sur penalty à la 10e minute.

La technique et les attaques bien placées des béninois n’ont pas empêché aux congolais de marquer le deuxième but par Malango reprenant victorieusement de la tête un centre à la 75e minute. Le score pouvait être plus lourd si Bakambu avait remporté son duel avec le gardien béninois.

Les hésitations et les déchets techniques au milieu du terrain congolais n’ont pas bénéficié aux écureuils qui ont également eu du mal face à la technique, l’expérience et la maitrise d’un Mbokani qui a guidé ses coéquipiers au barrage.

Il reste en effet deux matches (un aller et un autre au retour) pour finalement composter son billet pour la phase finale du mondial 2022. Les léopards attendent de connaître leurs adversaires pour cette double confrontation à venir.

Melv Le Sage

