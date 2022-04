Formation/ femme Cérémonie de lancement de la formation WOMAN ‘TECH

La journée du 16 a enregistré la cérémonie de lancement de la deuxième vague de la formation WOMAN ‘TECH au Conseil National des jeunes de Côte d’Ivoire(CNJCI) sis à Angre-Abidjan, une initiative qui forme les femmes leaders de demain dans le domaine du digital. Initiée par madame Neuilly et son équipe. Une dame qui influence positivement sa génération. En effet, cette cérémonie a également été profitable à tous plus particulièrement à toutes. Car, la femme est une fois encore honorée avec la nouvelle génération.

« L’ESSOR DE LA FEMME À L’ERE DU NUMÉRIQUE » est le thème abordé lors de cet événement respecté, respectueux et respectable. Nous avons entre autres

-Blé Divine consultante formatrice en Marketing,

-Christelle Ogo présidente de l’ONG sciences et Technologies au Féminin,

et le seul homme Jordan Sera spécialiste en communication UNFPA Côte d’Ivoire.

Il faut retenir que WOMAN ‘TECH est une opportunité de réseautage, de motivation, d’ambition, d’audacieux en plus de son opportunité savoir faire

