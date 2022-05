 France : Prix Marc-Vivien Foé, l’Ivoirien Seko Fofana succède à Gaël Kakuta

Seko Fofana a été élu meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1) 2021-2022 par un jury rassemblé par RFI et France 24. Au classement, l’Ivoirien devance nettement deux Rennais, le Malien Hamari Traoré et le Marocain Nayef Aguerd. Le milieu de terrain âgé de 27 ans succède ainsi à son coéquipier au RC Lens, le Congolais Gaël Kakuta.

Seko Fofana s’est imposé dans la course au Prix Marc-Vivien Foé avec la même puissance que celle qu’il dégage sur les pelouses du Championnat de France de football (Ligue 1). Septième du Prix Foé la saison dernière, le milieu de terrain a convaincu cette fois une nette majorité des jurés. Journalistes, consultants, anciens joueurs : 80 % l’ont placé sur leur podium personnel, 56 % des votants l’ont mis sur la plus haute marche.

une victoire large, avec une avance comparable à celle du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang en 2013, de l’voirien Nicolas Pépé en 2019 ou encore du Nigérian Victor Osimhen en 2020.

Deuxième Lensois élu

Seko Fofana, lui, totalise 221 points. Avec 91 points, Hamari Traoré prend la deuxième place, le meilleur classement pour un joueur malien depuis la création en 2009 de ce trophée de meilleur joueur africain de Ligue 1.

Nayef Aguerd le Marocain crédité de 77 points prend la troisième place avec 5 petits points d’avance sur le Camerounais Karl Toko-Ekambi, lauréat en 2018. Deux défenseurs sur le podium, ce n’était arrivé qu’en 2014 avec l’Ivoirien Serge Aurier et le Camerounais Henri Bedimo derrière le Nigérian Vincent Enyeama.

Seko Fofana permet ainsi à Lens, l’un des clubs de Marc-Vivien Foé, de faire la passe de deux après le sacre du Congolais Gaël Kakuta la saison dernière. Il confirme aussi la domination des Ivoiriens au palmarès : 5 victoires désormais après le doublé de Gervinho et les succès de Jean Michael Seri et de Nicolas Pépé.

