François Bozizé à genou devant Faustin-Archange Touadera. Vrai ou faux ?

L’ancien Président centrafricains François Bozizé à genou devant l’actuel Président Faustin-Archange Touadera. La photo continue de faire le buzz. En fait, c’est un gros fake.

« L’ancien président centrafricain François Bozizé s’est mis à genoux pour demander pardon au peuple centrafricain devant le nouveau président Faustin-Archange Touadera ». La photo légendée, présentée en noir et blanc, a fait le tour de l’Afrique, le mercredi 22 janvier 2020.

C’est tout simplement un gros fake, fabriqué par un esprit malin et repris sans précaution par certains sites. Le faux était tellement manifeste que l’auteur n’a pas pris le risque de publier la photo en couleur. Selon un expert en expression corporelle, la diffusion de cette image truquée a été faite, pour « humilier Bozizé ».

De fait, la rencontre avait été couverte par les services internes de la Présidence au Palais de la Renaissance à Bangui. Trois images avaient été éventées par la communication de Touadera. Elles ne contenaient pas la photo d’un homme à genou. (Vidéo à voir ici)

BOZIZÉ À GENOU ET PHOTO FAKE

« L’entrevue entre le président Touadéra et François Bozizé s’est très bien passée, de façon très fraternelle, et en aucun cas cette scène n’a eu lieu. Nous ne savons pas d’où viennent ces images, mais ceux qui les ont diffusées sont des ennemis de la Centrafrique, et ne souhaitent pas que le pays aille de l’avant », a confié Maurice Wilfried Sibaro, conseiller à la présidence de la République centrafricaine à France 24.

François Bozizé, 74 ans en octobre prochain, a été président de la République centrafricaine (RCA) de 2003 à 2013. Il avait pris le pouvoir par un coup d’Etat contre Ange Félix Patassé. Puis il a été chassé du pouvoir par un coup d’Etat conduit par la rébellion de Michel Djotodia. Il vivait depuis lors en exil et faisait partie des personnalités les plus détestées par les Centrafricains.

