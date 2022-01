Gabon: Aubameyang et les Panthères décimés par le Covid-19, à trois jours de la CAN 2022

Le capitaine des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, et le milieu de terrain de Nice, Mario Lemina, ont été testés positifs au Covid-19, à quelques jours du démarrage de la Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu du 9 janvier au 6 févier 2022 au Cameroun.

Mauvaise nouvelle pour la sélection gabonaise. A quelques jours du début de la CAN, prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, les Panthères pourraient être privés de deux de leurs cadres pour au moins leur match d’entrée. En effet, le capitaine Pierre-Emérick Aubameyang et le milieu de terrain de Nice, Mario Lemina, ont été testés positifs au Covid-19. Les deux stars ont été déclarés positifs ce jeudi après un test antigénique, a annoncé à l’AFP leur sélectionneur.

L’ancien attaquant de Borussia Dortmund et l’ex-joueur de la Juventus «ont effectué un test PCR de confirmation et sont actuellement à l’isolement dans leur hôtel», a déclaré par téléphone le Français Patrice Neveu, précisant que les joueurs n’avaient «aucun symptôme». De retour dans la compétition après plusieurs échecs, le Gabon n’a pas hérité d’un groupe clément pour cette 33è édition. Les Panthères sont tombés dans la poule C, aux Côtés du Ghana, du Maroc et des Comores. Les Gabonais lancent leur campagnes face aux Comoriens, le lundi 10 janvier.

En attendant le jour J, le sélectionneur Patrice Neveu croise les doigts concernant la situation de ses deux stars, lui doit déjà gérer les humeurs au sein de son propre vestiaire avec certains joueurs qui menacent de ne plus faire le déplacement du côté du Cameroun. « Les joueurs ont été catégoriques. Ils ne prennent pas l’avion si la situation du paiement des primes n’est pas réglée. Ils déplorent également le fait que l’un des responsables ait indiqué qu’ils prendraient des joueurs locaux pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 s’ils n’embarquent pas», rapporte l’union.sonapresse.com, citant une source de la délégation.

Melv

Comments

comments