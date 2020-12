Gabon: célébration du 60e anniversaire de son indépendance

Le Gabon célèbre 60 années d’indépendance .

Ce 12 décembre 2020, le Gabon célèbre son 60ème anniversaire de la création de ses Forces de défense.

A cet effet, le Président de la République, Chef de l’Etat et Chef Suprême des Forces Armées Ali Bongo Ondimba, a tenu à rendre un hommage appuyé à celles et ceux de ses compatriotes qui, par leur engagement et leur dévouement, sont prêts à sacrifier leur vie pour sauver le pays .

Parce qu’elle garantit la sécurité, l’intégrité du territoire, ainsi que la stabilité des institutions, l’Armée républicaine a un rôle dans la vie de la Nation.

“C’est pourquoi elle est au cœur de mes préoccupations, affirme le Président de la République.

“Face aux nouveaux défis et aux menaces multiformes qui pèsent sur notre pays, tant au niveau national, continental qu’international, je redis ma fierté, et celle de toute la Nation, de pouvoir compter sur des femmes et des hommes prêts à protéger, servir et défendre le Gabon jusqu’au sacrifice ultime”, conclu-t-il lors de son allocution.

Sapel MONE

