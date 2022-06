Gabon: Qui est le vétéran Hilarion Nguema?

Le 21 juin de chaque année marque la célébration de la fête de la musique. Au Gabon, en prélude à cette journée, l’université privée Saint-Exupéry a organisé lundi 20 juin une conférence sur la musique et la carrière d’un vétéran de la musique gabonaise, voire africaine, Hilarion Nguema.

Âgé de 80 ans, il est considéré comme l’un des patriarches de la musique au Gabon. Plusieurs fois annoncé pour mort, l’artiste était bien présent à cette cérémonie en son honneur, pour communier avec les étudiants. Ces étudiants qui applaudissent et qui n’étaient pas encore nés quand Hilarion Nguema était au firmament de la musique africaine, entre les années 1960 et 1990. En 2007, il a sorti l’un de ses titres les plus connus Quand la femme se fâche : « Quand la femme se fâche, le secret est dehors, si tu es menteur, elle va le dire ».

Durant la conférence organisée en son honneur, onze titres de l’artiste ont été diffusés. C’est le cas de sa chanson sur le Sida : « Mon docteur français m’a dit : “Fais attention, mon cher Hilarion, car il existe aujourd’hui sur la Terre une maladie qui s’appelle Sida” ».

Principal organisateur de la rencontre, Raymond Mayer a dit toute sa fierté de célébrer la fête de la musique avec ce monument : « Certains le disaient défunt, pas du tout, il est encore dans le monde des visibles et donc nous avons dit, nous allons commencer avec Hilarion ! »

Les étudiants sont sortis de là conquis : « C’était vraiment une belle expérience ». « On a découvert des chansons du passé ».

