Gabon: révision de la constitution et départ d’Ali Bongo du pouvoir

Après la dernière révision constitutionnelle controversée, en janvier 2018, le Gabon se prépare à une nouvelle révision de sa loi fondamentale. C’est ce qui ressort du dernier Conseil des ministres qui s’est tenu, ce vendredi 18 décembre 2020, à Libreville.

En l’absence du capitaine, qui dirigera le navire gabonais ? C’est le principal objet du projet de loi portant révision de la Constitution du Gabon. Réunies en Conseil des ministres, ce vendredi 18 décembre, les autorités gabonaises ont mis sur la table la question de la vacance du pouvoir au sommet de l’État. Une question évoquée par l’opposition depuis l’accident vasculaire cérébral (AVC) d’Ali Bongo, survenu à Riyad (Arabie Saoudite), en octobre 2018.

Un Triumvirat en cas d’indisponibilité du président

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, le gouvernement du Gabon a relevé qu’il était question d’éviter à la Nation de s’exposer à l’éventualité d’une interruption de la continuité de l’Etat, notamment l’indisponibilité temporaire du Président de la République.

« Le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi portant révision de la Constitution de la République Gabonaise. Ce projet de loi qui porte sur les articles 4, 7, 10, 13, 13a, 14a, 14d, 28a, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 48, 58a, 61, 62, 73, 78, 80, 83, 84, 85, 90 et 112, vise, entre autres, à combler le vide juridique lié à certains événements majeurs qui ont impacté le fonctionnement régulier des Institutions et des pouvoirs publics. Il permet d’éviter ainsi à la Nation de s’exposer à l’éventualité d’une interruption de la continuité de l’Etat, notamment l’indisponibilité temporaire du Président de la République à exercer ses fonctions et le non renouvellement de l’Assemblée Nationale, aussi bien dans les délais constitutionnels que ceux fixés par la Cour Constitutionnelle. », peut-on lire sur le communiqué final.

Ladite révision prévoit donc une modification de l’article 13 de la Constitution. Ainsi en cas de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement définitif du titulaire du poste, l’intérim sera désormais assuré par « un collège composé du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée Nationale et du Ministre de la Défense Nationale ». Par ailleurs, « en cas d’empêchement temporaire du Président de la République, l’article 13a nouveau prévoit l’intérim de la fonction présidentielle par un collège composé des Présidents des deux Chambres du Parlement et du Ministre de la Défense Nationale », a déclaré la voix du gouvernement Madeleine Berre.

Impunité du président, une fois hors du pouvoir

Le Conseil des ministres souhaite, en effet, que soit inscrit dans la Constitution, en article 78, que «le président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les actes et les faits [de violation du Serment, de haute trahison et pour les faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions]».

Ali Bongo aura le pouvoir de nommer des sénateurs

Dans ce futur projet de révision constitutionnelle présenté ce vendredi, Ali Bongo et ses ministres ont décidé de reformer, notamment le mode de désignation des sénateurs. Jusque-là élus au suffrage universel indirect, l’exécutif gabonais prévoit d’octroyer au président de la République, le pouvoir d’en nommer aussi une partie.

« Pour ce qui concerne le Parlement, l’article 35 nouveau définit les deux modes de désignation des Sénateurs élus, pour une partie, au suffrage universel indirect, et pour l’autre partie, nommés par le Président de la République », indique le communiqué final ayant sanctionné le conseil des ministres du 18 décembre.

Ledit projet traite également du renforcement de la protection des Membres du Parlement et de la Cour Constitutionnelle, ainsi que de l’inviolabilité des sièges desdites Institutions. Ainsi, l’article 4 nouveau vient combler le vide juridique en énonçant le mode opératoire en cas de non organisation de l’élection dans les délais constitutionnels.

