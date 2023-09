Gabon-transition : les ministres prennent fonctions

Les ministres récemment nommés pour assurer la transition au Gabon, s’installent peu à peu depuis le début de cette semaine dans leur ministère.

Nommés le 9 septembre 2023, les ministres du gouvernement de la Transition du Général Oligui Nguema ont déjà occupé leur ministère respectif. Depuis lundi, on assiste à des passations de service. C’est notamment le cas avec le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche Jonathan Ignoumba le 13 septembre après une double passation de charges entre Charles Mve Ella qui conduisait le dossier agriculture et élevage, Pascal Houangni Ambourouet qui portait celui de la pêche et l’économie maritime et lui. Au cours de sa passation de service, Jonathan Ignoumba a promis s’activer pour mener à bien les projets du gouvernement conformément à sa feuille de route. Ce, dit-il, «en vue du bien-être des populations du pays qui aspirent à la sécurité alimentaire

». Considérant le ministère dont il a la charge comme «un ministère de souveraineté nationale», il a dit mesurer la charge y relative. «Cela veut dire que le challenge qui nous attend a le regard inquisiteur du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition», a-t-il déclaré. Tout comme lui, le nouveau ministre des Mines, Hervé Patrick Opiangah avait officiellement pris ses fonctions mardi 12 septembre, en secrétaire général adjoint du gouvernement, Yves D. Sylvain Moussavou. Au cours de sa cérémonie de passation de service, Hervé Patrick Opiangah a promis ne ménager aucun effort pour exécuter sa feuille de route avec obligation de résultat. Occasion pour lui d’appeler d’ores et déjà les uns et les autres à davantage d’ardeur au travail. Rappelons que le passage de Chen Sylvestre Mezui M’Obiang à la tête du ministère des Mines a été marqué, entre autres, par la signature, dès le mois de mai 2023, d’une Convention entre l’État gabonais et la société Ivindo Iron, portant sur l’exploitation du fer de Belinga ; la signature avec l’université de Wuhan en Chine d’une convention relative à la construction d’un laboratoire de métallurgie au Gabon ; la signature du protocole d’accord entre le ministère des Mines et l’École des mines de Paris au profit des agents de ce département ministériel.