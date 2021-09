La ville de Guidouma (Ngounié, sud du Gabon) a été le théâtre ce jeudi matin d’un accident de la circulation impliquant un éléphant et un véhicule de type canter sur l’axe Mouila-Fougamou. L’impact a causé la mort du chauffeur, du second passager du véhicule et du pachyderme.

