Ganzourgou : Les populations du village de Souka soutiennent les PDI

Zorgho, (AIB)- Des représentants de la population du village de Souka, commune de Zorgho ont remis des vivres au préfet, Président de la délégation spéciale (PDS) communale de Zorgho, Valentin Badolo, ce 11 septembre 2023 pour soutenir les Personnes déplacées Internes (PDI) dans la commune.

La situation des PDI a touché la sensibilité des populations du village de Souka dans la commune de Zorgho. En effet, elles ont collecté environ 675 kg de Sorgho et la somme de 10 mille francs CFA pour soutenir les PDI et contribuer au fonds de soutien patriotique.

Ce soir du 11 septembre, dans les locaux de la mairie de Zorgho, ils ont remis les vivres aux autorités communales et leur ont présenté la quittance de versement de la somme au trésor public pour le fonds de soutien patriotique.

Selon le représentant du chef de Souka, Lallé Kaboré, l’initiative est venue du chef du village qui a réuni la population et leur a suggéré de faire une collecte de vivres pour aider les PDI. Pour lui, les PDI sont des frères et sœurs qui souffrent et dans le contexte actuel d’insécurité, personne n’est à l’abri de cette situation. Il a remercié les autorités communales et souhaité que la paix revienne dans le pays pour que chacun puisse regagner son domicile et vivre dignement.

Selon M. Kaboré, la collecte se poursuit auprès des filles et fils de Souka vivant ailleurs et leur contribution sera remis prochainement aux autorités.

Le PDS, Valentin Badolo a dit la reconnaissance des plus hautes autorités du pays à l’endroit de la population de Souka. Selon lui, Souka est le deuxième village, après celui de Tuiré a poser cet acte dans la commune.

Il a invité les populations à poursuivre leur acte en rendant visite aux PDI, en les associant à leurs projets et programmes afin qu’elles se sentent intégrées. Pour lui, en matière de solidarité, tous les actes comptent.

Il a, tout comme le représentant du directeur provincial en charge de la solidarité du Ganzourgou, Naba Biessan, remercié les donateurs et souhaité que leur geste face des émules dans d’autres village de la commune. Il a promis que les vivres iront chez qui de droit et a souhaité que les bénéficiaires en fassent bon usage.