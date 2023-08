Ganzourgou : Plus de 56 millions de FCFA de matériels et d’intrants agricoles remis à des maraichers du Ganzourgou

Zorgho, (AIB)- L’Association Beoog neere du Ganzourgou (ABN-G) a remis un important lot de matériels et d’intrants agricoles à neuf sociétés coopératives du Ganzourgou le 17 août 2023 à son siège à Zorgho. La cérémonie a été présidée par le préfet du département de Zorgho, Valentin Badolo, représentant la haut-commissaire du Ganzourgou, Aminata Sorgho/ Gouba.

55 tonnes de compost enrichi au trichodrema, 500 tubes PVC, 21 motopompes, 160 pulvérisateurs de 16 litres, 2,5 tonnes de semence de pomme de terre, 54 kg de semence d’oignon, des rouleaux de grillages, des bottes, de binettes, des pics, des arrosoirs etc.

C’est ce que des membres de neuf sociétés coopératives agricoles des communes de Salogo, Boudry et Zorgho ont reçu le 17 août 2023 au siège l’Association Beoog neere du Ganzourgou (ABN-G) à Zorgho.

Ce fut au cours d’une cérémonie qui a connu la participation de quelques directeurs et chefs de services provinciaux et de présidents de délégations spéciales communales.

Ce don d’une valeur de 56 millions 451 mille 600 FCFA est le fruit du partenariat entre l’ONG Solidar Suisse et l’ABN-G.

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet renforcement des moyens d’existence des populations vulnérables (PROREMO-PV) du Ganzourgou et du projet renforcement de l’entrepreneuriat agricole des producteurs du village de Salogo.

Selon le président de l’ABN-G, André Bouga Ouédraogo, ce matériel permettra, l’aménagement d’au moins 16 ha de périmètres maraichers au profit de 160 maraichers répartis dans les trois communes.

Selon lui, l’objectif visé est d’accroitre la productivité maraichère, de lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et de contribuer à la réduction de la pauvreté.

Spécifiquement, il s’agit de doter 160 maraichers de matériels efficaces de production de l’oignon, de la tomate, du poivron, de l’aubergine de la pomme de terre et du gombo, de parrainer 40 producteurs maraichers grâce à la contribution en espèces de 160 anciens bénéficiaires d’appui à la production maraichère et de doter 136 maraichers d’intrants et de matériels agricoles pour l’entrepreneuriat agricole.

M. Ouédraogo a remercié Solidar Suisse pour sa confiance renouvelée et salué l’accompagnement des autorités locales. Il a invité les bénéficiaires à faire bon usage du matériel.

Tous les intervenants ont félicité ABN-G et Solidar Suisse pour ce brillant partenariat.

Le Préfet du département de Zorgho, Valentin Badolo, a au nom de la haut-commissaire du Ganzourgou, félicité les bénéficiaires et les a encouragés à travailler davantage pour que les efforts des partenaires ne soient pas vains.

«Il ne faudra pas qu’il y ait un sentiment de regret lorsque l’on viendra pour un suivi» leur a-t-il dit.

Le représentant des bénéficiaires, Yandé Salam Kaboré a traduit la joie de tous les bénéficiaires. Il a remercié les donateurs et a pris l’engagement au nom de tous d’utiliser le don à bon escient. Personnellement, il a reconnu les bienfaits des actes de l’ABN-G. « J’ai déjà bénéficié d’un premier accompagnement et cela m’a permis de travailler et de faire un bénéfice de près de 500 mille francs CFA. » a-t-il témoigné.

Pour mémoire, depuis une dizaine d’année, ANB-G bénéficie de l’accompagnement technique et financier de Solidar Suisse pour former et équiper chaque année des groupements d’agriculteurs, de maraichers et d’éleveurs du Ganzourgou.

Selon le président Ouédraogo, le bilan est satisfaisant. « Tous ceux qui ont été touchés par les actions de l’ABN-G ne le regrettent pas. » a-t-il dit.