Gestion de l’environnement : Le Burkina abrite un atelier de mise en cohérence de ses instruments juridiques avec ceux de l’international

Ouagadougou, 11 août 2023 (AIB)-Le Burkina Faso a abrité le mercredi 9 août 2023 à Ouagadougou, l’atelier national de mise en cohérence de ses instruments nationaux avec les instruments continentaux et internationaux pour la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion de l’environnement.

A l’ouverture de l’atelier, le représentant du ministre délégué en charge des ressources animales, Désiré Nessan Coulibaly, a affirmé que le Burkina Faso dispose de deux écosystèmes qui sont entre autre, les écosystèmes lotiques (ruisseaux, rivière, marigots) et ceux lentiques (lacs de barrage, mares naturelles).

Selon M. Coulibaly, ces deux types d’écosystèmes aquatiques servent d’habitat pour les ressources animales bio-aquatiques, dont les poissons, les grenouilles, les crevettes, et certaines espèces végétales d’intérêt socio-économique comme les nénuphars, et une micro-algue.

Cependant, il a regretté que ces potentialités biologiques et physiques soient malheureusement exposées à des contraintes qui ont besoin d’être mis en cohérence avec les instruments élaborés par les organismes régionaux, sous régionaux, continentaux et internationaux auxquels notre pays a souscrit et ratifié.

« C’est là l’intérêt et les enjeux du présent atelier auquel vous êtes conviés et, je vous invite à une réflexion, à des échanges fructueux qui permettront un meilleur alignement de nos instruments de conservation de la diversité biologique sur les instruments continentaux et internationaux » a indiqué M. Coulibaly.

A l’en croire, le Burkina s’est doté de divers instruments juridiques pour une meilleure protection et conservation de la diversité animale aquatique.

Il cité entre autre, la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau (2001) ; la politique nationale en matière d’environnement (2007) ; le Code Forestier (2011) ; le Code de l’environnement (2013) et la Stratégie nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture à l’horizon 2025 (2014).

Le représentant du ministre délégué a encouragé les acteurs de l’atelier à mener « des discussions fructueuses desquelles sortiront des conclusions pertinentes et des recommandations (…) pour une conservation durable de nos potentialités aquatiques dans un contexte de changement climatique ».

Il a salué l’initiative du Bureau Interafricain des Ressources Animales de l’Union Africaine (UA-BIRA) qui a initié et soutenu le présent atelier. M. Coulibaly a également traduit sa reconnaissant aux partenaires financiers, notamment l’agence suédoise de développement international (SIDA) qui soutient cette initiative.

Selon le représentant du directeur d’UA-BIRA, Dr Hiver Boussini, « cet atelier est une démonstration de l’engagement et de l’intérêt qu’accorde le Gouvernement du Burkina Faso au secteur des Pêches et de l’Aquaculture donc aux questions de sécurité alimentaire ».

« Le projet vise à améliorer l’environnement politique, les cadres réglementaires et les capacités institutionnelles des États membres de l’UA en vue de l’utilisation durable et de la conservation de la biodiversité aquatique et des écosystèmes contribuant ainsi au développement socio-économique » a informé M. Boussini.

Selon lui, « les avantages de la ratification, de la domestication et de la mise en œuvre de ces instruments sont énormes pour les États membres de l’UA ».

Le représentant d’UA-BIRA chargé de la santé animale Hiver Boussini a souligné que ces avantages « vont du transfert de technologie à la capacité technique humaine, en passant par la capacité institutionnelle, le renforcement des capacités et le partage d’informations, entre autres ».