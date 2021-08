Ghana: Akufo-Addo récompense les athlètes qui ont participé aux JO 2021

Le Ghana a récompensé ses athlètes qui ont pris part au récent Jeux Olympiques (JO) à Tokyo avec une prime spéciale pour Samuel Takyi, un boxeur de 20 ans, qui a remporté une médaille de bronze pour le pays.

Samuel Takyi et d’autres athlètes qui ont participé au JO ont été récompensés suite à la visite effectuée le vendredi 20 aout à la présidence à Accra. La visite de courtoisie vise à remettre la médaille remportée aux JO au Président Akufo-Addo.

Au nom du gouvernement et du peuple du Ghana, Akufo-Addo a félicité et encouragé chacun des athlètes pour leur performance et ajouté que « vous nous avez tous rendus très fiers au Ghana ».

Récompenses

Le Président Nana Akufo-Addo a annoncé que le médaillé de bronze aux Jeux olympiques qui viennent de se terminer à Tokyo, Samuel Takyi, recevra une récompense en espèces de 10 000 $, une voiture et 20 000 $ supplémentaires à mettre dans un fonds pour lui permettre de préparer les prochains jeux olympiques et futurs tournois.

La médaille de bronze de Takyi dans la catégorie poids plume de boxe est la première médaille gagnée par le Ghana depuis 1992. Elle a mis fin à une attente de 49 ans pour une médaille individuelle lors des JO.

Quant aux autres 14 athlètes ghanéens, ils recevront chacun un montant de 5 000 $ pour leurs efforts durant la compétition à Tokyo. Tous les athlètes et officiels ont reçu des médailles en reconnaissance de leur performance aux jeux.

Le Président Akufo-Addo a rappelé que le gouvernement a dépensé 150 000 $ en primes pour les athlètes de l’équipe du Ghana aux Jeux olympiques de Tokyo.

Sur les 52 pays africains qui ont participé aux Jeux olympiques, le Ghana s’est classé 10e sur le continent. Partant de ce classement, Akufo-Addo a encouragé les athlètes a faire plus lors des prochaines éditions.

Avec les Jeux du Commonwealth de 2022 en vue, le Président ghanéen a chargé le ministère de la Jeunesse et des Sports de veiller à ce que l’équipe améliore ses performances.

Koaci

Comments

comments