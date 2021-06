Ghana: cette célèbre lesbienne crie avoir été violée par des inconnus

Une célébrissime et richissime lesbienne ghanéenne répondant au nom Elladeevah Ellios a été droguée, puis violée par des individus non identifié pendant deux jours.

La célèbre lesbienne ghanéenne nommée Elladeevah Ellios a fait cette annonce, il y a environ huit heures de temps sur son compte facebook et a signifié également qu’elle se trouvait à l’hôpital pour des soins après avoir être séquestrée, droguée et violée par des individus non identifiés.

En effet, de par les dits de la vidéo postée sur son compte facebook, elle déclare, qu’elle a été retenue en otage pendant deux jours, droguée et violée par des personnes qu’elle ne maîtrise pas du tout. Par la suite, elle a donc fait appel a ses milliers “warriors”(ses fans) pour que ces derniers lui apportent tout le soutien dont elle besoin pour passer de ce traumatisme.

Enfin, la jeune et célèbre lesbienne qui avait perdu tout espoir a révélé qu’elle n’a plus le goût à la vie et qu’elle préfère quitter ce monde en s’ôtant la vie.

« J’ai séquestrée, droguée et violée pendant deux bon jours !! Je suis actuellement à l’hôpital. J’ai besoin de vis soutiens. Ma vie est arrivée a sa fin. Je veux mourir », a-t-elle martelé sur un ton de désespoir total.

lecourrierquotidien

Comments

comments