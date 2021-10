Ghana : de nouveaux équipements attendus en novembre prochain par la police, les raisons de la dotation

La police ghanéenne va être dotée de nouveaux dans le pays à partir du mois de novembre 2021 en vue d’accomplir efficacement sa mission de surveillance et de sécurité au profit des populations.

Pour les nouveaux équipements attendus, le Président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a annoncé que trois hélicoptères, dont deux d’attaques de type Gazelle et un autre Airbus 350, seront livrés en novembre prochain à la police pour améliorer son travail. Les six officiers qui piloteront ces hélicoptères ont achevé leur formation en Afrique du Sud.

Cette annonce a été faite le vendredi 1er octobre dernier lors de la cérémonie de remise de diplômes à la 50e promotion d’officiers cadets à l’Académie de formation de la police à Tesano, Accra.

Des raisons de la dotation de la police, le Président ghanéen a expliqué que le gouvernement ayant pris note des difficultés et les dangers auxquels le personnel de police est confronté dans l’exercice de ses fonctions, s’est engagé à lui fournier des ressources, un personnel et une logistique adéquats pour lui permettre de s’acquitter de sa mission.

Caméras de surveillance

En plus des trois hélicoptères qui seront mis à la disposition de la police, Akufo-Addo a aussi annoncé que l’installation de caméras de surveillance passera à plus de 10 milles dans le pays. Il a, à cet effet, détaillé qu’ « au début de mon premier mandat en 2017, il y avait 800 installations de caméras de surveillance dans le pays. À la fin de mon premier mandat, le chiffre est passé de 6 500 et, d’ici la fin de l’année, 3 500 autres seront ajoutées, ce qui représente un total de près de 11 000 dans le pays ».

Avec les moyens de sécurité déjà existants et ceux à mettre à la disposition de la police, le Président Akufo-Addo a révélé que le gouvernement a renforcé les capacités de lutte contre la cybercriminalité grâce à la mise en place d’un Centre d’intervention d’urgence (CERT) à l’Autorité nationale des communications (NCA). Il a ajouté que le ministère de l’Intérieur a acheté trois bateaux au profit de la police marine pour protéger les eaux maritimes du pays, ses installations de pétrole et de gaz offshore.

Les agents du laboratoire de médecine légale du département des Enquêtes criminelles (CID) de la police auront, pour la première fois dans l’histoire de leur ministère de tutelle, une indemnité mensuelle pour soutenir leurs enquêtes.

