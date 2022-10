Ghana : découvrez l’incroyable histoire de Sulemana Abdul Samed, le géant de 2,7 mètres

Il s’appelle Sulemana Abdul Samed, dit « Awuche », et mesure quelque 2,7 mètres de taille. Considéré, comme l’homme, le plus grand du Ghana, ce géant de presque 30 ans est à la recherche d’une femme, avec qui il pourra fonder une famille.

L’histoire impressionnante d’un homme, du nom de Sulemana Abdul Samed, dit « Awuche », originaire de Gambaga, dans le nord-est du Ghana, fait le tour des réseaux sociaux, depuis quelques jours. La cause, du haut de ses 2,7 mètres, il est considéré, comme l’homme, le plus grand du pays. Chose curieuse, l’homme demeure célibataire, alors qu’il approche la trentaine.

Selon ses propres confidences, il est une célébrité dans sa région, alors qu’il n’est ni footballeur, ni chanteur … Partout, où il passe, Awuche dit être assailli par des gens, qui lui demandent des photos.

Se confiant à BBC News Pidgin, au début du mois du mois en cours, Awuche a fait part de son intention de trouver une femme et de fonder une famille. « J’ai l’intention de me marier, de prendre une femme, d’avoir des enfants, et de voir à quoi ils ressembleront. », a-t-il déclaré. Le célibataire de plus de 2 mètres poursuit, en assurant n’avoir aucun complexe avec son apparence physique. « C’est la forme qu’Allah a choisi de me donner, je vais bien. Je n’ai pas de problème avec la façon, dont Dieu m’a créé. », a-t-il souligné.

Dans ses déclarations, Awuche a laissé entendre que, dans sa région, sa taille hors norme attire beaucoup de curieux. Selon ses propres dires, les femmes sont impressionnées par son incroyable corpulence. « Quand de jeunes femmes veulent prendre une photo avec moi, elles veulent, normalement, que je me mette dessus, que je les tienne, pour qu’elles sentent qu’elles prennent une photo avec l’homme, le plus grand. », raconte-t-il à BBC, avant de conclure : « Tous les trois à quatre mois, je grandis. »

Selon les experts, le trentenaire souffre de « gigantisme », un syndrome, qui provoque un étirement disproportionné des os. Awuche a révélé avoir tout découvert, un matin de 2015.

Melv

