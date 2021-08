Ghana/ Des manifestants crient leur ras-le-bol contre la fermeture de la frontière Ghana-Togo

Plusieurs centaines de ghanéens ont manifesté ce vendredi 27 août dans la municipalité de Ketu-sud, région de la Volta, au Ghana pour demander au gouvernement de rouvrir la frontière terrestre d’Aflao entre le Ghana et le Togo.

Les manifestants vêtus de couleurs rouge et noir ont sillonné les artères de la commune en reprenant en chœur le slogan de la manifestation qui est « Open our border now » entendez ouvrez nos frontières maintenant.

Sur des pancartes qu’ils scandaient, on pouvait lire « Mie Fu Kpem » ce qui signifie « Nous souffrons », « Ouvrez les frontières terrestres, sauvez les vies », « La fermeture de la frontière Ghana-Togo équivaut à un isolement d’Aflao », « Faure & Nana ouvrez la frontière et régulez » etc.

Les manifestants ont été encadrés par des agents de police du point de départ de la manifestation à Denu au point de chute au Parc Victoria à Aflao. Pour tout message, Bright Dzili, le porte-parole des manifestants a repris en écho que « tout ce que nous demandons au gouvernement, c’est d’ouvrir nos frontières pour que nos vies redeviennent normales ».

A la faveur de cette manifestation dont une entente avait été trouvée entre les organisateurs, les autorités policières et la chefferie traditionnelle a Aflao, le député de Ketu Sud, Mme Abla Dzifa Gimashie, a prié le gouvernement ghanéen d’ouvrir les frontières du pays afin d’atténuer les difficultés économiques auxquelles les habitants des villes frontalières sont confrontés.

Les frontières ghanéennes dont celle d’Aflao ont été fermées en mars 2020 afin de prévenir l’importation du coronavirus dans le pays. Quoique des manifestants aient admis que la décision prise par le gouvernement l’année dernière de fermer les frontières soit compréhensible, ils soutiennent qu’il est temps de les rouvrir pour permettre à la vie et aux activités économiques de reprendre leurs cours normaux.

Soulignons que les populations de la commune de Ketu-Sud exercent en majorité des activités commerciales transfrontalières entre le Ghana et le Togo. A ce jour, si la décision de fermeture des frontières reste effective sur le papier, la situation est autre chose sur le terrain car des entrées et des sorties clandestines sont notées de part et d’autre de la frontière entre les deux pays.

