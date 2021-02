Ghana: le gouvernement turc sponsorise totalement le voyage de ce vieillard à l’extérieur

Cette image est celle d’un citoyen lambada du Ghana vivant dans cette case et à côté de qui est tombé un petit drone appartenant à la chaine d’information turque. L’équipe de journalistes venue chercher le drone, a été surprise de le trouver dans la main de ce villageois. Il leur a remis le drone tout en souriant et leur dit en toute innocence: «Avez-vous un format (modèle) plus grand que ceci pouvant me transporter à la Mecque pour accomplir le Hadj ?».

Il a dit cela en riant puis leur a remis l’appareil et ils continuèrent leur chemin. Un journaliste a twitté l’image et le récit du villageois; et l’information est parvenue jusqu’au Gouvernement Turc qui a contacté le journaliste et a pris en charge la totalité des frais du Hadj du villageois. Ce dernier venait de quitter il y a quelques jours le Ghana pour Djedda en Arabie Saoudite pour le Hadj… Allahou akbar! Sois avec Allah même si le monde entier t’as tourné le dos. Avec Dieu tout est possible ne perdez jamais espoir . Qu’Allah nous facilite le pèlerinage.

Amin

PERLE LOLA

