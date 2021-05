Ghana: pour être un député il faut être de nationalité ghanéenne

Elle se nomme Mme Dorcas Affo Toffey et est Députée du parti de l’opposition “Congrès National Démocratique” (NDC), pour la circonscription de Jomoro, dans l’Ouest du Ghana.

Cette représentante du peuple s’est vue attaquée en justice parce qu’on l’accuse d’être de nationalité ivoirienne. En effet, selon la Loi de ce pays frère, pour être élu député il faut être exclusivement de nationalité ghanéenne.

Or justement les personnes qui accusent l’Honorable Dorcas Affo Toffey, affirment qu’elle est Ivoirienne et Américaine et qu’elle n’avait pas renoncé à ses deux nationalités étrangères, avant de déposer sa candidature aux élections législatives de 2020 au Ghana. Allégations que réfute évidemment la jeune Députée du NDC, qui affirme n’avoir jamais été de nationalité américaine.

Par contre elle ne nie pas sa citoyenneté ivoirienne, seulement elle dit avoir déjà renoncé à cette nationalité ivoirienne, bien avant de faire acte de candidature aux législatives de décembre dernier.

La Députée et ceux qui l’accusent, ainsi que la Commination Electorale du Ghana sont attendus devant le tribunal de Sekondi ce 31 mai 2021 pour que chacun défendre sa position. Et la justice tranchera. Si Dorcas Affo Toffey ne fournit pas de preuve qu’elle a abandonné la nationalité ivoirienne, elle sera condamnée à quitter son poste de Députée. Mais si au contraire ses pourfendeurs ont tort, elle gardera son poste et eux seront condamnés.

Comme quoi au Ghana on ne joue pas avec la LOI.

afriksoir.net

