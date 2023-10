Gouvernement Robert Beugré Mambé : Les entrants et sortants

Ils sont au nombre de quatre personnalités à faire leur entrée au nouveau gouvernement dirigé par Robert Beugré Mambé, nommé par le Président de la République le lundi 16 octobre.

S’il y a des entrées, il peut avoir des sortants. Et là, ils sont trois à être libérés. Et une personnalité non des moindre à gravir d’échelon par son élection à la tête de l’une des institutions de l’Etat. Kandia Camara au poste de présidente du Senat.

Pour ce qui concerne les entrants, il s’agit de l’ex-directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assahoré, nouvellement élu président du conseil régional du Gbêkê, qui prend la tête du ministère de l’environnement, du développement durable avec un ajout, la transition écologique.

Il y a Ibrahim Kalil Konaté qui fait aussi son entrée comme ministre de la transition numérique et de la digitalisation.

Woutabouna Ouattara, entre avec le titre de ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, chargé de l’intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur.

Toujours au nombre des entrants, l’on note la présence de M. Adjé Silas Mecth. Il occupe le poste de ministre délégué auprès du premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, chargé des Sports et du cadre de vie.

Au titre des sortants, il est mentionné le nom de Paulin Danho Claude, qui occupait le poste de ministre des Sports. Kouadio Konan Bertin sort du gouvernement. Il occupait le poste de ministre de la réconciliation nationale. Et Jean Luc Assi, qui dirigeait le porte6feuille de l’environnement et du développement durable.