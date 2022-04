Guerre en Ukraine: Poutine menace d’utiliser l’arme nucléaire, Zelensky inquiet

Alors qu’il n’en a pas encore fait usage depuis le lancement de son offensive en Ukraine, Vladimir Poutine a menacé de faire recours à l’arme nucléaire, de quoi augmenter l’inquiétude à Kiev.

L’Ukraine a déclaré ce vendredi, qu’elle prend la menace d’utilisation d’une arme nucléaire de la Russie « très au sérieux ». « L’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques, a été mise en avant par le président russe dès les premiers jours de la guerre, et bien évidemment on la prend très au sérieux », a déclaré Igor Zhovkva, chef adjoint du cabinet du président ukrainien, sur BFMTV ce vendredi.

L’inquiétude se fait également sentir dans la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky, suite à la menace russe. Ce vendredi, il a affirmé que « le monde entier » devait être « inquiet » du risque que Vladimir Poutine ait recours à une arme nucléaire tactique. « Pas seulement moi, je pense que le monde entier, tous les pays doivent être inquiets », a-t-il déclaré sur CNN.

Le patron du renseignement extérieur américain, William Burns, a estimé jeudi qu’il ne fallait pas « prendre à la légère la menace que représente le recours potentiel à des armes nucléaires tactiques » ou « de faible puissance » par le président Poutine s’il devait « sombrer dans le désespoir » face aux échecs de son armée.

Pour l’ambassadeur ukrainien en France, la menace nucléaire « est une réalité non seulement pour l’Ukraine mais pour l’Europe toute entière, je suis persuadé que cette possibilité n’est pas à exclure car Poutine connait des pertes sensibles sur plusieurs plans », a déclaré l’ambassadeur d’Ukraine en France.

Le président russe « ne peut pas se permettre de perdre face à l’Ukraine (…) donc on ne peut pas exclure cette possibilité, on ne peut pas exclure une frappe nucléaire contre Kiev et contre l’Ukraine », a-t-il fait savoir.

