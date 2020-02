Guinée : Alpha Condé maintient la réforme de la Constitution et fait la leçon à Le Drian

« Il y a eu des présidents qui ont changé plusieurs fois la Constitution de leur pays, sans que cela n’émeuve personne. Pourquoi le cas de la Guinée soulève autant de polémique ? » s’est insurgé le Président guinéen Alpha Condé dans un entretien. Il estime que la Constitution actuelle de son pays est désuète.

Face aux sorties répétées de l’opposition dans le pays, le Président demeure serein. La Constitution sera modifiée et seul le peuple guinéen pourra en juger. Devant les journalistes des médias étrangers (France 24 et RFI) ce lundi 10 février, Alpha Condé a réitéré son désir de changer la Constitution de son pays. Selon lui, le texte actuel ne répond pas aux besoins du peuple guinéen. Il est incomplet et taillé à la mesure de ses prédécesseurs.

« Lorsque j’arrivais au pouvoir, il y avait beaucoup de chantiers. La Guinée manquait cruellement d’infrastructures, d’électricité, de route et d’hôtels. Il y a aussi eu ebola, qu’il ne faut pas oublier. Je me suis donc attelé à résoudre ces questions pendant mes deux mandats. Aujourd’hui il est temps de me pencher sur la Constitution. Alors que je le fasse aujourd’hui ou demain, quelle est la différence ? Il y a eu des présidents qui ont changé plusieurs fois la Constitution de leur pays en Afrique, sans que cela n’émeuve personne. Pourquoi le cas de la Guinée soulève autant de polémique ? Nous allons soumettre le nouveau texte à référendum et c’est le peuple guinéen qui m’a élu, qui devra en juger. Donc ce que fait l’opposition ne me concerne pas. Nous voulons doter la Guinée d’institutions fortes» a-t-il expliqué.

Sur la position de la France exprimée par Jean Yves le Drian, ministre des affaires étrangères selon laquelle le changement de Constitution pourrait menacer la paix sociale dans le pays, Alpha Condé est sans ménagement. Selon lui c’est une ingérence dans les affaires de la Guinée

« Ce que dit Jean Yves le Drian dit ne me concerne pas. Est-ce que je me permets de donner mon avis sur ce qui se passe en France ? Je ne pense pas. Alors la France n’a pas à se mêler de ce qui se passe en Guinée. C’est le peuple guinéen qui m’a élu et je travaille pour lui car il est souverain » a-t-il lancé.

Les élections présidentielles en Guinée se tiendront cette année. Alors le Président guinéen souhaite modifier la Constitution avant l’échéance. En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a aussi prévu de modifier la constitution. Et cela pourrait se faire dans le mois de mars prochain.

