Guinée/ Alpha Condé met son véto à la hausse du prix du pain : le ministre du Commerce recule (arrêté)

Dans un nouvel arrêté qui est tombé dans l’après-midi ce samedi 16 janvier 2021, le ministre du Commerce Boubacar Barry est revenu sur son arrêté du 15 janvier augmentant le prix de la farine et du pain, rapporte le confrère Guineenews.org.

Le nouvel arrêté annule donc l’ancien qui a été publié vendredi par la télévision nationale. » Les prix de la farine et du pain anciennement en vigueur restent inchangés sur toutes l’étendue du territoire national « , indique l’arrêté de ce samedi 16 janvier 2020.

Le nouvel arrêté indique que l’annulation de celui d’hier intervient sur instruction du Chef de l’État, Alpha Condé. Contacté par Guinéenews, le ministre du Commerce n’a pas voulu nous en dire plus que ce qui est au-delà du document officiel.

L’arrêté du 15 janvier fixait à 285 000 francs guinéens le prix du sac de farine sortie d’usine. Alors que le prix de la boule ou de la bagette de pain de 250 grammes était fixé à 1750 francs guinéens à la boulangerie et à 2000 francs guunéens chez les détaillants. Le prix de celui de 500 grammes (bagette comme boule) était fixé à 3500 francs guinéens à la boulangerie et à 4 000 francs guunéens chez les détaillants.

