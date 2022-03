Guinée: Alpha Condé veut reprendre le pouvoir, Mamady Dombouya fait le ménage

L’ancien ministre guinéen des affaires étrangères Ibrahima Kalil Kaba, et le médecin personnel de l’ancien président Alpha Condé, le Dr M’Bemba Kaba, ont été mis aux arrêts à la suite de la fuite d’un audio dans lequel, Condé se prépare à la reconquête du pouvoir, selon les informations.

Mercredi, la gendarmerie de la Guinée a indiqué qu’elle avait arrêté deux anciens hauts responsables du pays à savoir Ibrahima Kalil Kaba, ancien ministre des Affaires étrangères, et le Dr M’Bemba Kaba, médecin personnel d’Alpha Condé. Selon les informations, ces personnalités ont été arrêtées après la fuite d’un enregistrement audio sur les réseaux sociaux, dans lequel l’ancien président Condé, se prépare à la reconquête du pouvoir.

« Suite à la fuite dans les médias et sur l’essentiel des réseaux sociaux d’un fichier audio de l’ex-Président, le Professeur Alpha Condé, admis en séjour médical à Abu Dhabi et afin d’apporter toute la lumière sur cet évènement, la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale a ouvert une enquête », a annoncé la gendarmerie nationale de Guinée, mercredi soir.

Dans l’audio qui a fuité, Alpha Condé s’en prend à l’opposition de la Guinée et donne des instructions et une stratégie pour affaiblir et écraser l’UFDG, le principal parti d’opposition dirigé par l’opposant Cellou Dalein Diallo. Dans l’audio, il prévoit également d’affûter ses armes pour repartir à la reconquête du pouvoir alors même qu’il y a été chassé par l’armée.

Depuis Abou Dhabi, la capitale des Emirats Arabes Unis, où Alpha Condé est supposé aller se faire soigner, l’homme politique déchu semble donc s’adonner à autre chose que de se soigner. « En Guinée, ça va aller très mal », a prédit Alpha Condé alors qu’il se référait à la conjoncture qui sévit dans le monde et qui rend les prix des denrées de première nécessité assez élevés. Il a également indiqué que la Côte d’Ivoire de son ami Alassane Ouattara était également dans de grandes difficultés compte tenu de cette conjoncture.

Au cours des investigations diligentées, selon la gendarmerie guinéenne, « il s’est avéré que Docteur M’Bemba Kaba, médecin personnel du Professeur Alpha Condé se trouvant à son chevet, a été appelé par Docteur Ibrahima Kaba. Ce dernier lui a demandé de procéder à l’enregistrement audio du Professeur Alpha Condé pour connaître son avis sur la gestion future du parti RPG arc-en-ciel, après la soi-disant désignation de Dr Kassory Fofana à la tête du comité exécutif provisoire du parti ».

« Le médecin, après avoir fait un enregistrement clandestin du Professeur Alpha Condé, a transféré, le 4 mars 2022, via Télégramme, le fichier audio à Dr Ibrahima Khalil Kaba, ancien ministre des Affaires étrangères, et à Ibrahima Konaté, proche de Kassory Fofana », a indiqué la gendarmerie. A la suite de leur arrestation, les deux prévenus ont été accusés par la justice guinéenne d’«atteintes à la vie privée » et de « traitements non autorisés de données personnelles ».

