Guinée: Amadou Damaro Camara élu président de l’Assemblée nationale, l’opposition proteste contre l’installation d’un Parlement illégal et illégitime

Les élections législatives tenues en guinée le 22 mars 2020, a vu le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG – Arc-en-ciel) raflé 79 sièges des 144 sièges à l’Assemblée nationale. Amarou Damaro Camara élu président de Assemblée nationale de Guinée à l’issue de la rentrée parlementaire ce mardi 22 avril 2020, au Palais du peuple de Conakry.

La session de l’Assemblée nationale guinéenne décrétée par le chef de l’Etat Alpha Condé, était consacrée à l’élection du président de l’Assemblée. Ainsi, Amadou Damaro Camara, le chef du groupe parlementaire RPG, le parti au pouvoir, a été élu avec 98 voix contre 6 pour son unique adversaire, Mohamed Lamine Kaba du parti Forces des intègres pour la démocratie et l’équilibre (FIDEL). Dans son tout premier discours comme nouveau président de l’Assemblée nationale a fustigé les opposants qui ont boycotté les élections :

« Il est regrettable que certains de nos concitoyens aient choisi la violence pour exprimer leur désaccord. Ils se sont livrés à des actions qu’il convient de condamner avec fermeté et de bannir à jamais. Celles-ci ont entraîné des pertes en vies humaines et des destructions de biens publics et privés. Autant de dégâts que nul ne peut justifier. C’est le lieu de saluer la mémoire de nos compatriotes qui ont malheureusement perdu la vie dans ces tragiques événements », a déclaré le nouvel occupant du perchoir.

PARLEMENT ILLÉGAL ET ILLÉGITIME SELON L’OPPOSITION

Il s’est tout de même engagé à « renouer le dialogue » avec l’opposition, absente. Notons que cette dernière a dans un communiqué félicité les populations de Conakry pour avoir observé avec responsabilité et courage son mot d’ordre de ville morte ce mardi 21 avril 2020 pour protester contre l’installation d’un Parlement illégal et illégitime issu de la mascarade du 22 mars, mais aussi contre l’arrestation et la détention illégales des responsables et partisans du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC).

