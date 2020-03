Guinée Conakry: La délégation CEDEAO désillusionné par Alpha Condé

La médiation de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en Guinée Conakry est décidément mal engagée.

Arrivé lundi 16 mars en éclaireur dans la capitale guinéenne, en prélude d’une délégation de chefs d’Etat de la sous-région, prévue le mardi 17 mars, le président de la commission, Jean-Claude Brou, a été informé que la mission a été annulée. Un faux bond qui oblige le haut fonctionnaire ivoirien, déjà à Conkary, à rebrousser chemin sans avoir pu rencontrer le président guinéen.

Pour rappel, la mission communautaire avait été décidée à la demande du président guinéen. Le report qui s’expliquerait par des divergences selon les uns, la pandémie du coronavirus selon les autres, laisse la question guinéenne entière. Le pays prévoit d’organiser un double-scrutin, référendaire et législatif le 22 mars prochain sous fond de tensions extrêmes entre le pouvoir et l’opposition et de contestations d’un fichier qui comprendrait plus de 2,4 millions d’électeurs fictifs

connectionivoirienne.net.

