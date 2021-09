Guinée: des tirs d’armes entendus ce Dimanche dans plusieurs quartiers de Conakry

En Guinée, tout porte à croire qu’il y a une tentative de coup d’État contre le pouvoir du Président Alpha Condé, réélu pour un troisième mandat, après avoir tripatouillé la Constitution.

Selon plusieurs médias, des tirs d’armes automatiques ont retenti ce dimanche aux premières heures de la matinée dans plusieurs quartiers de Conakry et notamment aux abords du Palais présidentiel, dénommé Sékhoutouréya.

Des armes lourdes semblent être utilisées (tirs de mortiers, RPG ou d’un canon de chars). Des chars ont été aperçus dans la ville.

Des rafales et des tirs séquentiels. Actuellement à Conakry précisément entre Kaloum (centre administratif) et le quartier Cameroun et Camayenne, il y’a des coups de feu qui retentissent donc depuis 8h 12 minutes ce matin. Certains observateurs évoquent une tentative de coup d’État.

Alpha Condé, 83 ans, a modifié la constitution, pour se présenter à un 3è mandat qu’il a remporté dans des conditions peu démocratiques. Arrivé au pouvoir en 2010, l’ex-opposant historique à Sékou Touré, père de l’indépendance de la Guinée, puis au pouvoir militaire de Lansana Conté qui lui a succédé, avait promis le changement à son pays.

Très vite, les chantiers engagés se sont enlisés, faute de structuration et de réelle vision et l’homme qui était présenté comme un démocrate, s’est laissé engluer dans des dérives autocratiques. Pour l’heure, aucune communication officielle n’est disponible en Guinée, sur cette tentative de putsch. La dernière sortie du Président Condé remonte au 31 août 2021. « J’ai visité certains départements ministériels ce matin.», a-t-il simplement tweeté.

Timy Aquilas

