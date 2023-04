Guinée : Doumbouya dit vouloir s’inspirer du “modèle” rwandais

Le chef de la junte en Guinée a dit vouloir s’inspirer du “modèle” du Rwanda à l’occasion de la visite du président Paul Kagame, l’une des premières d’un chef d’Etat étranger depuis que les militaires ont pris le pouvoir en 2021.

“Du génocide de 1994 à la réunification du pays, le Rwanda a su se relever, s’assumer et se reconstruire avant de s’affirmer comme une référence africaine. C’est en cela que le modèle rwandais fascine le Colonel Président Mamadi Doumbouya”, a indiqué mardi la présidence guinéenne dans un communiqué.

Le colonel Mamadi Doumbouya, qui s’est fait investir président à la suite du coup d’Etat militaire en septembre 2021, s’est engagé sous pression internationale à céder la place à des civils élus d’ici à fin 2024, le temps de mener de profondes réformes, selon lui.

“Refonder profondément la Guinée tout en l’inscrivant sur la voix de la réconciliation nationale, de l’autonomie et de l’émergence, tel est le véritable challenge du président Mamadi Doumbouya”, ajoute le communiqué.

Les deux dirigeants ont dit vouloir renforcer les relations bilatérales et “créer un pont” entre Conakry et Kigali. Paul Kagame est arrivé lundi soir à Conakry pour la troisième étape de sa tournée en Afrique de l’Ouest, après le Bénin et la Guinée Bissau.

Il a exprimé sa volonté de travailler avec la Guinée dans le cadre d’une coopération ouverte, selon le communiqué de la présidence guinéenne. Il a également dit “souhaiter accueillir très prochainement” Mamadi Doumbouya au Rwanda.

Pour l’opposition, la visite du président Kagame ne doit pas servir à légitimer les militaires au pouvoir. L’opposition réclame un retour rapide des civils au pouvoir, l’ouverture d’un dialogue “crédible” et la libération de tous les prisonniers qu’elle considère comme politiques.