Guinée équatoriale: explosion dans un camp militaire à Bata bilan 30 décès et 600 blessés

Les cadavres de dix personnes ont été retirés des décombres lundi au lendemain de quatre explosions accidentelles ayant ravagé un camp militaire et ses environs à Bata, en Guinée équatoriale, a assuré la télévision d’Etat, portant le bilan provisoire à 30 morts et 600 blessés.

Le ministère de la Défense avait parlé dimanche soir de 20 morts et au moins 600 blessés. L’inamovible président de ce petit Etat d’Afrique centrale, Teodoro Obiang Nguema, avait blâmé des fermiers voisins pour un écobuage mal maîtrisé et la “négligence” des militaires en charge de surveiller l’arsenal du camp de Nkoa Ntoma de la capitale économique du pays.



“Dix cadavres ont été retirés des décombres par les services de secours ce matin, qui ont repris leurs recherches”, a assuré à l’antenne un journaliste de la télévision d’Etat TVGE, qui dépend du ministère de l’Information.

La TVGE a assuré que le bilan ne pourrait que s’alourdir. Des images dignes de scènes de bombardements intensifs et de secouristes ou simples civils extirpant des corps de ruines encore fumantes parfois défilent encore lundi matin à l’antenne de la TVGE.

