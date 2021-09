Guinée: “gel de toutes les finances du gouvernement d’Alpha Condé ” Mamady Doumbouya

Les nouveaux maîtres de la Guinée ont sommé la banque centrale du pays et d’autres institutions financières, de geler tous les comptes appartenant au gouvernement.

Après avoir pris le pouvoir en Guinée en arrêtant le président Alpha Condé, les militaires dirigés par le colonel Mamady Doumbouya, ont pris certaines décisions fortes. Très tôt ils ont annoncé la dissolution du gouvernement et de la constitution de la Guinée. Cependant, une décision qui est également forte, est celle qui vient d’être annoncée par l’armée.

Selon les rapports, le Colonel Doumbouya a ordonné à plusieurs institutions de finances dont la banque centrale de Guinée, de geler toutes les finances du gouvernement. Selon l’armée, cette action était nécessaire pour sécuriser les avoirs du pays. Les transactions pour tous les comptes appartenant aux établissements publics administratifs et commerciaux par les ministères et l’administration déchue seront suspendues, indique Business Time.

Le média souligne que cette action de gel, s’étend également les comptes utilisés pour les programmes présidentiels et les comptes détenus par les membres du gouvernement déchu, ses hauts fonctionnaires et les administrateurs des institutions de l’État. Une décision des putschistes qui intervient alors que la CEDEAO a condamné le coup d’Etat et a suspendu la Guinée de ses instances de décision. Aussi une délégation de haut rang de l’organisation est arrivée à Conakry vendredi pour évaluer la situation et s’assurer que le pays ne retombe pas sous le régime militaire.

