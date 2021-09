Guinée: la junte refuse de libérer Alpha Condé malgré la pression de la CEDEAO

Les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana et Alassane Ouattara de la Côte D’Ivoire se sont rendus en Guinée vendredi à la tête d’une délégation de la CEDEAO pour rencontrer les putschistes. A la suite de la réunion, le chef des putschistes a indiqué ne pas vouloir céder à la pression.

La libération du président déchu de la Guinée Alpha Condé, n’est pas pour tout de suite. Après la rencontre du colonel Doumbouya avec les membres de la CEDEAO, l’on apprend que ce dernier et ses camarades putschistes, n’entendent pas « céder à la pression de la CEDEAO ». Ouattara et Akufo-Addo avaient tenté d’obtenir la libération de Condé en allant à Conakry, mais cela semble plus difficile que prévu.

Plus tôt, la CEDEAO avait durci les sanctions contre les militaires après avoir suspendu la Guinée de ses instances de décision. Cette fois elle a gelé les avoirs des putschistes, leur a interdit de voyager et de se présenter à l’élection présidentielle. L’organisation sous régionale a également exigé que la transition ne dure que six mois.

