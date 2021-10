Guinée : le colonel Mamady Doumbouya ignore la main tendue de Wade à Alpha Condé

Il y a quelques semaines, l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, se disait prêt à accueillir à Dakar l’ex-chef d’État guinéen, Alpha Condé, et lui céder ensuite sa villa sise sur la corniche. « Le Témoin » quotidien est en mesure de vous révéler que le président du Comité national du rassemblement et du développement (CNRD), le colonel Mamady Doumbouya, a bel et bien lu le message d’invitation de Me Wade dans la presse nationale et internationale.

Selon un officier-général très proche du CNRD, le président Mamady Doumbouya, chef de l’État, chef suprême des armées, gardien de la Charte, garant des libertés, supporter n°1 du Syli et libérateur du peuple guinéen a complètement ignoré cette invitation avec élégance et diplomatie « D’ailleurs le jour où le colonel Doumbouya a lu l’information sur son Iphone, il a affiché un léger sourire comme pour esquiver un tel faux débat avec ses collaborateurs que nous sommes.

Aussitôt, on est passés à l’essentiel » a-t-il confié. Ce qui veut dire que, sur la belle invitation de Me Wade, la junte dirigée par le colonel Doumbouya n’a même pas jugé utile de se prononcer. En tout cas, pas pour le moment ! Laisser Alpha Condé à Conakry ou l’exiler vers dans le pays de son choix. Tel est le dilemme auquel est confrontée la junte au pouvoir en Guinée. La majorité des officiers et officiers-généraux du CNRD préfèrent garder Alpha Condé en résidence surveillée, histoire de l’avoir à l’œil ! Et au besoin le traduire en justice pour qu’il réponde de ses nombreux crimes. Le vieux Alpha Condé, lui-même, s’entête à rester en Guinée. Selon les mêmes sources contactées par « Le Témoin », sa maison familiale sise à Conakry est entrain d’être réhabilitée. Est-ce pour l’y installer en résidence surveillée ? Mystère et boule de gomme.

dakarmatin

