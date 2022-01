Guinée: Mamadi Doumbouya dit qu’Alpha Condé peut se faire soigner dans le pays de son choix

En présentant ses vœux au corps diplomatique, le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya a réitéré son intention de conduire une transition apaisée et inclusive. Il a demandé à ses interlocuteurs d’être les porte-voix de son pays auprès de leur gouvernement et a dit que son prédécesseur Alpha Condé pourra bientôt quitter son pays et aller se faire soigner dans un pays de son choix.

En quatre mois, beaucoup de choses ont été faites, y compris celles qui paraissent impossibles et que certains commentateurs continuent à penser irréalisables. Notre volonté de poser les bases de refondation de notre État est entière. Et nous comptons le faire en garantissant les droits de l’homme et les libertés fondamentales. À titre humanitaire, j’ai accédé à la demande de soins médicaux à l’étranger pour l’ancien président Alpha condé. Il ira dans un pays de son choix dans les prochains jours. Je profite donc de cet instant pour saluer les pays amis qui ont œuvré à cela.

