Guinée : Mamadi Doumbouya nomme les 81 membres du Conseil national de transition

Selon un décret lu samedi soir à la télévision publique, le médecin Dansa Kourouma a été nommé président du CNT. Proche de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, il était jusqu’ici président du Conseil national des organisations de la société civile (CNOSC).

Les membres du CNT représentent toutes les organisations socio-professionnelles du pays ainsi que les partis politiques. Ils doivent participer aux discussions sur l’agenda de la transition.

La charte de transition, sorte d’acte fondamental, signée le 27 septembre indique que la durée de la transition doit être fixée « d’un commun accord entre les forces de la nation et le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) , la junte au pouvoir.

Le colonel Doumbouya, qui s’est fait investir président de transition le 1er octobre 2021, après avoir renversé le président Alpha Condé, s’est engagé à rendre le pouvoir à des civils après des élections, mais sans mentionner jusque-là d’échéance pour cette transition. Et des tensions sont récemment apparues avec la classe politique qui juge que la junte ne tient pas ses promesses, notamment en n’écartant pas suffisamment les cadres ayant fait la promotion du 3e mandat de l’ancien président.

La durée de la transition est également au centre de la brouille entre les militaires au pouvoir et certains partenaires internationaux du pays. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) insiste sur la nécessité de respecter le délai de six mois pour la tenue des élections et presse les autorités guinéennes de soumettre rapidement un calendrier en ce sens. Elle a en outre suspendu la Guinée de ses organes de décision et infligé des sanctions individuelles aux membres de la junte.

Depuis le putsch du 5 septembre, un gouvernement a été formé. Dirigé par Mohamed Béavogui, un technocrate spécialiste des questions de développement, il a bien promis de rendre le pouvoir aux civils après des élections. Mais il refuse de se laisser dicter un délai et dit que celui-ci sera fixé par le CNT.

La liste des membres du Conseil National de transition :

A. Partis politiques

1-Aboubacar Sidiki Cissé (MPDG)

2-Mme Seny Panamou (Bloc libéral)

3-Mamadou Faza Baldé (UFDG)

4-Aboubacar Koly Kourouma (GRUP)

5-Sayon Mara (RPG)

6-Bangaly Djenessa Kourouma (RRD)

7-Mohamed Victor Bangoura (UDRG)

8-Mamadou Baïlo Diallo (UPR)

9-Mme Fingui Camara (PEDN)

10-Mohamed Kaba (PADES)

11-Mme Aminata Bah (PACT)

12-Mme Fatoumata Diallo (ADC-BOC)

13-Seny Camara (PUP)

14-Ahmed Tidiane Sylla (UFR)

15-Mohamed Aïssata Camara (FAN)

B. Organisations de la société civile

16-Mme Aïssata Mariama Soumah

17-Ismaël Kabacé Samoura

18-Dansa Kourouma (Président du CNT)

19-Salia Camara

20-El Hadj Mamadi Keïta

21-Alpha Abdoulaye Diallo

22-Sekou Doré

C. Centrales syndicales

23-Yamoussa Touré

24-Mme Hawa Bangoura

25-Maoulia Sénè

26-Aboubacar Sidiki Mara

27-Mme Mariama Touré

D. Organisations patronales

28-El Hadj Mansa Moussa Sidibé

29-Abdoulaye Dima Dabo

30-Ismaël Koly

E. Forces de défense et de sécurité

31-Général 2ème section Amadou Kaba

32-Général 2ème section Abdoulaye Keïta

33-Général 2ème section Pépé Roger Sagno

34-Colonel Laye Manfa Condé

35-Colonel Lamine Diallo

36-Colonel Maïmouna Sidibé

37-Capitaine de vaisseau à la retraite Amadou Sow

38-Commissaire divisionnaire André Bangoura

39-Adjudant-chef Mama Samy Béavogui

F. Organisations de défense des droits de l’homme

40-Mory Douno

41-Fatoumata Lamarana Bah

G. Organisations des Guinéens de l’étranger

42-Dominique Kpoghomou

43-Tiguidanké Traoré

44-Mohamed Naby Sylla

45-Abou Kaba

46-Aïcha Diallo

H. Organisations de femmes

47-Mme Fatoumata Yébhè Bah

48-Mme Saran Traoré

49-Dorcas Néma

I. Organisations de jeunesse

50-Hamidou Camara

51-Mamadi Fonfo Camara

52-Bademba Baldé

53-Mme Fanta Conté

54-Mme Maïmouna Barry

J. Organisations culturelles

55-Gouamou Fabara Koné

56-Mamadou Lamine Diallo

K. Confessions religieuses

57-Monseigneur Jacques Boston

58-El Hadj Seny Facinet Sylla (2ème vice-président)

L. Secteurs informels et métiers

59-Bangaly Chérif

60-Mme Fatou Holo Kaba

M. Organisations paysannes

61-Gilbert Andéga Camara

62-Mme Mahawa Soumano Tounkara

N. Sages des régions

63-El hadj Amadou Togba

64-Mohamed Lamine Bangoura

O. Personnes vivant avec le handicap

65-Kabinet Camara

66-Mme Massoud Barry

P. Organisations socioprofessionnelles

67-Me Mohamed Traoré

68-Hassane Bah

69-Hawa Diakité

Q. Chambres consulaires

70-Lansana Fofana

71-Lounceny Chérif

R. Organisations de presse

72-Mme Asmaou Barry

73-Yamoussa Sidibé

S. Personnes ressources

74-Mamadi Kaba

75-Mohamed Ali Thiam

76-Sorel Keïta

77-Aliou Badra Thiam

78-Mme Fatima Camara

79-El Hadj Abdoul Karim Dioubaté

80-Jean-Paul Kantabadouno

81-Maïmouno Yombouno (1ère vice-présidente).

