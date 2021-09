Guinée : nous avons des nouvelles de Condé

En Guinée, les hommes de Mamady Doumbouya ont retenu le président guinéen après l’avoir arrêté.

Nos sources vous révèle l’endroit où l’ancien président se trouve.

“Dans l’après-midi du 5 septembre, Alpha Condé, chemise ouverte, est installé à l’arrière d’un 4×4 blanc qui traverse Conakry. Le président guinéen vient d’être délogé du palais de Sékhoutoureya par les hommes du lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, à la tête du Comité national du rassemblement et du développement (CNRD). Depuis, sa trace a été perdue et il n’est plus réapparu en public,” selon Jeune Afrique.

Sapel MONE

